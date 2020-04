Rosario Mohedano se desnuda por primera vez en redes sociales: "Fuera ropa"

Rosario Mohedano se encontraba en plena promoción de su nueva canción, dedicada a su madre Rosa Benito cuando se vio sorprendida por el anuncio del Gobierno de declarar el estado de alarma para luchar contra el coronavirus. Este miércoles la artista habló en exclusiva con la revista Lecturas, entre otros asuntos, de su prima Rocío Carrasco y el difícil papel de mediadora que mantiene en su familia. "Soy mediadora, siempre estoy en medio y eso es difícil. Cuando tengo que decir algo o tirar de las orejas, lo hago. Con los míos, no me corto. En eso, he salido a mi tía".

A lo largo del día, Chayo también sorprendió a sus seguidores con un espectacular desnudo, el primero que comparte en sus redes sociales: "Fuera ropa, fuera miedos, fuera inseguridades, fuera complejos, fuera malos pensamientos", escribió junto a la fotografía. En ella aparece posando en la ducha, de espaldas a la cámara y con el pelo húmedo. Haciendo uso únicamente de una diminuta toalla que tapa parte de su anatomía. Además, aprovechó la publicación para lanzar un importante mensaje de concienciación a sus fans: "Quédate en casa".

Un primer desnudo de la cantante que ha sido muy aplaudido por sus seguidores tal y como se puede comprobar en la multitud de comentarios positivos que ha recibido: "Valiente", "qué bonita silueta" o "eres un pibón", son algunos de ellos.