Adara, a gritos durante una pausa publicitaria: "Me has metido una puñalada"

Adara Molinero se ha convertido en la gran protagonista de la semana después de que Gianmarco Onestini anunciase en sus redes sociales que su relación había terminado. Según su confesión, habría pillado a su ya exnovia hablando con Rodri Fuertes, exconcursante de Gran Hermano 17, en un tono que iría más allá de una simple amistad. Este miércoles, la ganadora de Gran Hermano VIP 7 concedió una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas en la que habló sobre lo sucedido: "Un día vio en mi móvil una conversación de amigos, siempre en tono de broma, que tuve con Rodri. Cuando nos despedimos me dijo: 'A ver si nos vemos', la típica frase que se dice. Le respondí que sí, que nos veríamos: 'Un besito, ciao'. Gianmarco leyó eso y se enfadó".

Este jueves durante la gala de Supervivientes coincidieron en plató Bea Retamal, ex superviviente y exnovia de Rodri, y Adara. Durante un momento de la noche, Bea aseguró que "Adara desbloqueó a Rodri cuando lo dejamos". Algo que la exazafata negó rotundamente. Tras un breve encontronazo, Jorge Javier Vázquez dio paso a publicidad y a su regreso, Molinero ya no estaba en plató.

"Tenemos una baja que es Adara, durante la publicidad tenemos que decir que se ha liado pero bien gorda", dijo el presentador. "Adara se ha largado del plató y le ha dicho a Bea 'poligonera'", añadió. "Se viste de pija y es más chabacana que ninguna. Si tan amigos son, que no me niegue que lo desbloqueó cuando lo dejamos", comentó Bea mientras Adara regresaba al plató llorando desconsoladamente.

"Mi puta vida es una película, es surrealista, te lo juro. No puedo creer nada de unos meses atrás. Me has metido una puñalada trapera porque, cuando saliste de Supervivientes, me escribiste como si fuésemos tan amigas. Estás abriendo una veda para que se siga pensando que yo he intentado algo con él o que hemos tenido algo. Nos estás metiendo en un embolado a él y a mí cuando es todo mentira. Es tan injusto que suelte esa mierda ahora, en estos momentos, cuando se está liando la que se está liando", le reprochó Adara. Bea fue más allá, apuntando que su compañera sentía atracción por Rodri desde que coincidieron en Gran Hermano, algo que ella volvió a negar.