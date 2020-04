Durísimos ataques de Alexis Ledgard a su padre Bigote Arrocet. "Egoísta" y "cobarde" son algunos de los calificativos usados por su hijo, que vio el juicio donde se reconocerá la paternidad del chileno cancelado por el coronavirus, que puso pies en polvorosa a Panamá y ahora se encuentra en paradero desconocido.

Alexis da su punto de vista de por qué su padre se fue tan rápido. Mi opinión es que él se dio cuenta de la pandemia y se largó. Aunque ahora lo pasará mal. Fue muy irresponsable pensando que solo pasaría en España. Se ha ido para huir del coronavirus y para cumplir con la ley española: no tributa aquí y tiene que estar 181 días fuera de España para no tener que declarar aquí".

En unas palabras para Gtres, Alexis Ledgard duda de que su padre tenga "negocios" fuera. "Si a mí me trató de tonto cuando le pedí que me avalara para una furgoneta y me ofreció un taco de facturas cuando en el banco te piden la declaración de renta".

"Capitán, espero que estés bien. Me imagino que con los tiempos que vienen y lo que está pasando sería bueno que te acercaras a tu madre y se perdonaran mutuamente. Sé que lo pasa muy mal, venga, déjate llevar por tu buen corazón. Cuídate capitán", fue el mensaje del padre al hijo durante esta cuarentena.

No solo eso, puesto que Alexis Ledgard también arremete contra su madre. "Mi madre se parece a él, son retrógrados. Ella me dijo incluso que no es mi padre para que parara. Hace cuatro años que no nos hablamos".

Dice Alexis que entre sus consejos de padre figura un "a la prensa nunca le digas la verdad", que le "vetó en Supervivientes" y que "en doce años no le dijo a Gabriela que yo existo", dijo en referencia a su primera hija. Y define a su padre y su carácter: "Él no ha hablado mal de nadie porque es su cultura y religión; mientras él esté feliz consigo mismo, lo demás no le importa nada".