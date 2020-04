Fani, atendida por los médicos tras escuchar unas “crueles” palabras en 'Supervivientes'

Tensa noche la que se vivió este jueves en Supervivientes 2020. La relación de Ivana Icardi y Fani Carbajo parece no tener solución. Si el martes pasado volvieron a enfrentarse entre insultos y acusaciones, este jueves han protagonizado otro fuerte encontronazo que ha terminado con una de ellas siendo atendida por el equipo médico del programa.

Después de ver un vídeo de su discusión del martes, las supervivientes volvieron a enzarzarse en la Palapa. En un momento de la disputa, Ivana nombró al hijo de Fani, algo que a su contrincante le pareció cruel, ya que no tiene información sobre él desde que conoció la crisis del coronavirus que se vive en España. "Yo nombro a quien me da la gana. ¿Qué vas a tener tú educación si eres una ridícula, una choni", contestó la italiana, que fue más allá y definió la actitud de su compañera como "una persona con aires de superioridad": "Viniste aquí subida, diciendo que tu programa es el que más rating hacía", dijo haciendo referencia a su sonado paso por La isla de las tentaciones. Fani por su parte, continuó con los insultos: "Eres una ridícula, manipuladora, falsa. Has hablado con todos los compañeros para que me nominen".

En ese punto de la conversación, el programa se fue a publicidad y a la vuelta Lara Álvarez se encontraba sentada junto a Fani y apartadas del resto de supervivientes. "No te voy a engañar Lara, me han dado ganas de darle un bofetón cuando me ha hablado así de mi hijo", advirtió la concursante. "Me encuentro muy mal, necesito salir fuera. Quiero saber de mi hijo. Hablar de mi hijo con esa dureza y con esa maldad. Necesito salir fuera y saber de él. No quiero que el niño me vea así".

Finalmente, Fani abandonó la Palapa para ser atendida por los medios debido al ataque de ansiedad que estaba sufriendo: "Le ha entrado una pequeña crisis de ansiedad. Tranquilos, en casa, le han podido los nervios por la situación complicada para ella pero volverá para jugar", comentó la presentadora. Al cabo de unos minutos, regresó y se sentó con sus compañeros, negándose a volver a hablar del tema.