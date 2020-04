"Me vais a matar del corazón, que lo tengo pachucho", dijo vía telefónica José Ortega Cano a Carlota Corredera en Sálvame. El torero llamó al programa y recordó que tiene "un problema de corazón" y pidió un "poquito de respeto", en relación a todas las informaciones recientes relativas a su supuesta violación del confinamiento y la labor de su esposa Ana María Aldón en Supervivientes (incluyendo su amistad con Antonio Pavón), que le provocan taquicardias.

Esta semana, Jesús Manuel Ruiz aseguró que Ortega Cano no estaba en Madrid pasando el estado de alarma del coronavirus y que se había saltado la cuarentena. Tuvo que ser su hija quien desvelase que su padre estaba en Chipiona, pero que estaba allí desde el pasado 11 de marzo y que debido al decreto tuvo que quedarse allí.

Ahora es el propio Ortega Cano quien aclara las fechas, explicando que se marchó a Chipiona el día 11 con su hijo pequeño tras el cierre de los colegios en Madrid, pero que "no ha roto la cuarentena" de ninguna manera. "La idea era estar aquí tres o cuatro días, pero nos pilló aquí el estado de alarma y aquí seguimos".

"Conozco a Antonio Pavón"

Respecto a su mujer, Ana María Aldón, volvió a reiterar que se siente orgulloso de ella pese a reconocer que, efectivamente, al principio no le hacía demasiada gracia que fuera a Supervivientes. Medió su hija Gloria Camila, que ya tenía experiencia, y todos cambiaron de idea. "Ana está genial, muy fuerte, espero que sea la ganadora", dijo, reiterando su apoyo.

Ortega Cano pronunció esas palabras unas horas antes de que Antonio Pavón dejase el concurso por unos problemas de salud. Durante semanas no se ha dejado de especular con la relación cada vez más cercana con Ana María y cómo todo lo ocurrido en Honduras podría hacer que el matrimonio se tambalease.

"A Pavón le conozco de toda la vida. No tiene importancia. Ana María no me va a traicionar porque me quiere y somos muy felices", dijo seguro de sí mismo.

El torero pidió, de nuevo, respeto sobre las informaciones relativas a él y Ana María, aunque entiende perfectamente la obligación de informar. No obstante, su hijo "se entera de todo" y pidió algo más de cuidado y consideración.