Lydia Lozano no atraviesa sus mejores días. Confinada en su casa, como tantos españoles, debido al coronavirus, sus semanas apareciendo en Sálvame a través de una videollamada, que la cadena ha complementado con unas luces y un amplificador de señal. Pero el tránsito no ha sido fácil para la periodista, que además del propio disgusto de vivir encerrada se ha encontrado y sufrir los síntomas de coronavirus, ha estado envuelta en un escándalo tras otro pese a no estar en plató.

Lo primero, una sonora bofetada de la familia Bosé tras la muerte por el covid-19 de la actriz Lucía Bosé. En un comunicado enviado al programa, Lydia Lozano tuvo que presenciar cómo la mismísima Lucía Dominguín negaba tajantemente la supuesta amistad de la colaboradora con la fallecida actriz, tal y como Lydia había asegurado por activa y por pasiva.

Los Bosé contra Lozano | Telecinco

"No sabe nada de mi entorno privado y, por consiguiente, no representa en absoluto la realidad sino más bien una fantasiosa imaginación que llega a rozar la obsesión", tuvo que leer una dolida Lydia Lozano. "No hemos tenido ninguna íntima amistad con ella, jamás ha sido amiga de ninguno de nosotros", remató Lucía Dominguín.

A ello se une su tremenda polémica con Alejandra Rubio, la joven hija y sobrina de dos de sus enemigas más notables en Sálvame, Terelu Campos y Carmen Borrego. Miguel Frigenti asegura que la chica llamó "vieja de m…" a Lydia y que se rio en repetidas ocasiones de ella. Una versión que Alejandra niega pero a la que Lydia da todo el crédito, como también el polígrafo, que apoya la versión de Frigenti. La periodista bromeó con las luces que le envió a casa la organización del programa, asegurando que sirven para que se vea menos "vieja".

Las encerronas en Sálvame a Lydia Lozano han continuado a buen ritmo durante estos veinte días. Bien es cierto que la colaboradora ya venía de sufrir una bastante intensa, desmintiéndose unas informaciones suyas sobre la relación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. Siguiendo este hilo, en Sálvame no dieron su brazo a torcer con este tema y José María Franco (chófer de Rocío Jurado) hizo acto de aparición en el plató para subrayar de nuevo que a Lydia la habían engañado y que ella había difundido una información falsa. Antonio David Flores, el que con más fuerza negó las palabras de Lydia, encontró otra oportunidad para arremeter.

La pesadilla en pleno confinamiento de Lydia no ha parado de crecer. José María Franco, el supuesto informador de Lydia, aseguró que poseía unos comprometedores audios suyos que estaba dispuesto a emitir. Tanto, que su propio marido, Charli, hizo un involuntario acto de aparición durante las discusiones en antena. Desde casa se le oyó decir que parase todo, multiplicando la ansiedad e incomodidad de Lydia.

El rifirrafe con José María Franco | Telecinco

Todos estos dramas remiten al peor episodio de la vida profesional de Lydia Lozano, el de sus informaciones sobre la hija de Al Bano, Ylenia, que ella aseguró que seguía viva. La joven se tiró de un puente y nunca se recupero el cuerpo. El asunto cobró tal dimensión que afectó para siempre la credibilidad de la periodista, que tuvo que pedir disculpas en antena tras una demanda del italiano.

Toda la tensión acumulada no es nada si hay salud, pero Lydia ha manifestado algunos síntomas de enfermedad que, en tiempos de coronavirus, hicieron que activase todas alarmas. Ha tosido y moqueado, lo que provocó que dejase muy pronto de plantearse ir al plató, y ella misma asegura no sentirse del todo bien. Al ser alérgica en plena primavera, la cosa se complica. Sin duda, este estado habrá hecho que las últimas encerronas sean todavía más difíciles de superar.