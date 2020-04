Las palabras de María Teresa Campos contra Telecinco cuando cree que no la están escuchando

María Teresa Campos no está dispuesta a que se siga criticando a su familia en los distintos platós de televisión. Así lo expresó este lunes en Sálvame cuando el periodista Miguel Frigenti habló en términos muy duros sobre su nieta Alejandra Rubio a la que acusó de ser una persona mentirosa, falsa y clasista. Fuera de cámara, la redacción del programa se puso en contacto con María Teresa para invitarla a intervenir en el debate y rebatir sus afirmaciones al colaborador.

Al negarse a entrar, Jorge Javier Vázquez la llamó en directo y le advirtió: ""Teresa estás en directo y estás con el altavoz". A pesar del aviso del presentador, María Teresa Campos echó un épico rapapolvo a los programas de Telecinco: " Yo no tengo ganas de entrar porque estoy con el miedo en el cuerpo, aquí metiendo a personajes para que nos insulten. Dejadnos tranquilos por favor, en todos los programas poniendo cosas, venga hombre, por favor. ¿Y me llamáis y me ponéis un mensaje para que escuche a una persona criticándome a mí y a mi familia? Respetadme", comenzó diciendo muy enfadada.

La matriarca del clan aseguró no tener "ni idea" de quién es Miguel Frigenti, y se posicionó del lado de su nieta: "Yo conozco perfectamente a Alejandra y sé de lo que es capaz y de lo que no. Yo sé cómo es mi nieta y lo que hace mi nieta. No me llaméis y dejadme en paz. No me vayas a grabar". Sin ser consciente de que estaba en directo, Jorge Javier Vázquez volvió a advertirle de que se estaba escuchando todo lo que estaba diciendo: "¡Ay por Dios! Adiós Jorge", exclamó María Teresa antes de cortar la conexión.