Rocío Flores podría recibir noticias de su madre en 'Supervivientes'

Nada se sabe de Rocío Carrasco desde que su hija Rocío Flores comenzase con su aventura en Supervivientes 2020 el pasado mes de febrero. La hija de Rocío Jurado ha preferido hacer oídos sordos a las súplicas de su hija que, tras enterarse de la alarma sanitaria que se vive en España, pidió entre lágrimas tener noticias de su madre. "¡Necesito saber cómo está mi madre! Es superinjusto: que no haya sido capaz ni siquiera de mandarme un mensaje. Saber que está bien como el resto de compañeros. Que llevo 7 años sin saber de mi madre y que pase esto y no sea capaz de mandarme un mensaje. Me dan ganas de coger e irme", dijo al conocer la noticia de la pandemia.

A pesar de sus lágrimas, Rocío Carrasco ya avisó en una rueda de prensa que no vería el concurso de su hija en el reality. "¿Eso lo ponen en Netflix?", ironizó. Por su parte, Rocío Flores, aunque prometió mantenerse al margen de las polémicas familiares en Honduras, no pudo evitar romperse y confesar que la situación le duele.

Este martes, tal y como publica la revista Lecturas, los concursantes de Supervivientes 2020 recibirán noticias de sus familiares desde España y la expectación es máxima: ¿Habrá aceptado Rocío Carrasco tenderle la mano a su hija con unas palabras de aliento? "Solo quiero saber si está bien", decía llorando la superviviente cuando su madre no le envió ningún mensaje hace unas semanas. Entonces, la presentadora Lara Álvarez prometió a Rocío hacerle llegar alguna noticia de su progenitora desde España. ¿Lo habrá conseguido?