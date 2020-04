Violeta publica los insultos que recibe de Adara en redes sociales

Violeta Mangriñán y Adara Molinero han iniciado una guerra personal en redes sociales. La ganadora de GH VIP 7 no lleva muy bien que Violeta criticara en público su relación con Gianmarco e insinuara que ha estado tonteando con otros hombres, por lo que amenazó con llevarla al juzgado. "Estás a tiempo de corregir lo que has dicho porque te va a caer una demanda y tendrás que demostrar tus palabras", escribió en Twitter. Días después, Violeta le recomendó "ponerse en manos de un profesional", ya que no entendía el motivo de su demanda.

Ahora su guerra se ha vuelto un poco más violenta. Violeta hizo públicos unos mensajes que recibió de Adara en los que deja claro que su intención no es firmar la paz. "La única que tiene problemas psicológicos eres tú, bonita, que ya se sabe lo que haces con la comida. Tú y tu obsesión con estar delgada", escribió Adara en referencia a unos supuestos trastornos alimenticios de Violeta.

"Deja de transformar tu cara en un auténtico monstruo, que ni siquiera se te conoce ya. Un día de estos tus labios van a reventar como si fueran dos salchichones. Eres tan insegura que necesitas retocarte continuamente", continúa escribiendo sobre su físico. A pesar de que a Adara no le gusta que opinen sobre sus relaciones, ella no duda en meterse en la de Violeta y Fabio. "Al pobre de tu novio le tienes machacao, solo hay que ver cómo le hablas, no sé ni cómo te soporta. Vete a tomar por culo y no te dirijas más a mí", sentencia.

Después de sacar a la luz los mensajes, Violeta procedió a contestar a Adara punto por punto dejando claro que ella no ha empezado el enfrentamiento y tacha de "asqueroso y patético" que Adara criticase lo que cada mujer quiere hacer o no con su cuerpo: "Lo hiciste el sábado con Marta (novia de Kiko Matamoros) y ahora lo haces conmigo, lo que deja muy claro que la insegura eres tú".

Violeta le recordó que su relación fue un visto y no visto y Gianmarco terminó abandonándola para irse a Italia: "Mira lo bien que tratabas tú a tu chico que se ha largado a la primera de cambio". Para terminar, Violeta le recordó que su presencia en televisión no depende de nadie: "Llevo tres años en el medio y nunca he necesitado subirme al carro de nadie".