Esther Doña rompe su silencio tras la muerte por coronavirus del marqués del Griñón

Esther Doña es la protagonista de la portada de ¡Hola! de este miércoles tras perder hace unos días a su marido Carlos Falcó, víctima del coronavirus. Ella también dio positivo de Covid-19 por lo que ha tenido que estar en cuarentena, lo que le impidió asistir a la ceremonia de cremación de su marido en la que solo estuvieron tres de los cinco hijos del marqués de Griñón: Tamara, Manolo y Xandra.

En la entrevista asegura que su esposo esta "lleno de planes y sueños": "Creíamos que era inmortal". Un proceso muy complicado en el que recuerda el momento en el que salió su marido de casa y no volvió a verlo: "El duelo está siendo especialmente duro. Vi a mi marido salir bien de casa y ya no he vuelto a verlo más. Me siento muy orgullosa de haber podido disfrutar estos años junto a Carlos. No han sido muchos, pero han sido muy intensos. Ojalá hubieran podido ser más. Nos hicimos felices mutuamente. Tenía a mi lado a un hombre que, pese a su edad, estaba lleno de juventud, de planes, de sueños".

Destaca el impecable comportamiento que han tenido los hijos de Carlos: "Se han preocupado mucho por mí", asegura. Además, afirma que cuando termine el estado de alarma se realizara un funeral para reunir a toda la familia. Los restos mortales del marqués descansarán en el campo de su finca de Casa de Vacas en Toledo, como él deseaba.

Esther Doña llegó a la vida del marqués de Griñón en septiembre del año 2015. A pesar de la diferencia de edad —les separaban 40 años— esto no resultó un impedimento para aparecer en eventos públicos y mostrar su amor a todo el mundo.