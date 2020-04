Ortega Cano hace llorar a Ana María Aldón con su petición en directo

Los concursantes de Supervivientes pudieron recibir este martes en Tierra de nadie noticias de sus familiares desde España. La dirección del programa dejó que los participantes recibiesen llamadas de sus personas más queridas, pero con una condición: no serían ellos los que hablarían directamente con sus familiares, sino uno de sus compañeros, que le transmitiría el mensaje.

Ana María Aldón recibió la llamada de José Ortega Cano que dejó muy claro a su mujer que quiere que se acerque y apoye a Rocío Flores: "Me gustaría verla con Rocío, a poder ser, antes de que termine el concurso. Lo que más me gusta es la familia, la amistad y el amor", le dijo a Yiya para que se lo transmitiese a su mujer, que comenzó a llorar desconsoladamente. "Dile que lo está haciendo fenomenal. Que la veo un poco seria, ella es mucho más alegre. Toda la familia está muy bien, su madre, sus hermanos, su hija, su nieta, todos fenomenal. Cuando vea a nuestro hijo no lo va a conocer. La vemos todas las noches y me gustaría que, igual que ha pescado 22 peces, que estuviera con buen talante".

Por su parte, Rocío Flores recibió la llamada de su padre Antonio David Flores, que le dijo lo orgullosa que está toda la familia "del concurso que está haciendo": "Dile que estoy con ella en todo y que la apoyo en todo. Que se mantenga en la misma línea del concurso que está haciendo. Que no entre en provocaciones de nadie. Que su familia está muy orgullosa de su comportamiento y de su concurso. Que disfrute, que se ría y que siga siendo tan fuerte como lo está siendo hasta ahora".

Además, le pidió que sacase la vena de superviviente que tiene dentro: "Que sus hermanos quieren ver cómo les dedica un pez. Que su novio la ama y le pide que cuide del fuego que es lo que da de comer al grupo. Dile que está guapísima y que siga haciendo las pruebas a tope. Que siga fiel a sus principios tal y como lo está demostrando en 'La Palapa' . Que tiene mucha gente aquí que le apoya y que la quiere y que nunca olvide el motivo por el que está ahí".