Malú desmiente que vaya a dar a luz en casa

Malú salió este miércoles al paso de la información de la revista Lecturas que asegura que dará a luz a su primer hijo en casa y rodeada de un equipo de profesionales por miedo al coronavirus. Aunque la cantante es muy celosa de su vida privada y jamás habla con la prensa rosa, esta vez se vio obligada a desmentir la noticia a través de sus redes sociales.

"Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado", comienza Malú. "Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta", concluyó junto a la foto de la portada de la revista. Su pareja Albert Rivera, también compartió el mensaje en su perfil de Twitter.

Por favor ya basta. Gracias pic.twitter.com/KF1xJLkKoi — Malú (@_MaluOficial_) April 8, 2020

Según escribe esta semana Laura Fa en Lecturas, la cantante, aconsejada por un médico de confianza, decidió que el parto previsto para finales de mayo tenga lugar en casa. La madre estaría asistida por un ginecólogo, una comadrona, un pediatra y un anestesista se desplazarán hasta el domicilio. Sin embargo, la información no sería cierta, aunque la cantante madrileña no ha querido entrar en detalles.