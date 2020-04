La guerra sucia de Adara Molinero y Bea Retamal se cobra una baja en Mediaset

Adara Molinero y Bea Retamal, enemigas. Así lo ha dicho la propia ganadora de GH VIP, que se ha despachado con su excompañera de Gran Hermano 17, con quien la une un largo historial de desencuentros que ahora han cuajado en un momento verdaderamente violento.

En su último vídeo en Mtmad Adara Molinero ha dedicado unas durísimas palabras a Bea Retamal, que hace unas semanas vio cómo se terminaba su recorrido en Supervivientes con la expulsión. Recordemos que en Honduras coincidió con Elena Molinero, madre de Adara, con quien hizo buenas migas y dando a entender que entre ambas mujeres podría haber esperanza. Hasta la gran (y final) bronca con Adara.

La causa, Rodrigo de GH 17, y tercero en discordia en la reciente ruptura de Adara con Gianmarco Onestini por celos. El italiano "interceptó" en el teléfono de Adara diversas comunicaciones con el ex de Bea, lo que causó una sonada y dramática ruptura entre ambos.

Adara se enfrenta a Bea y manda un mensaje a Rodri entre toda la polémica a href="https://twitter.com/hashtag/madrem%C3%ADa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#madremía | #Supervivientes2020 https://t.co/IhZSIC2VWM — mtmad (@mtmad) April 9, 2020

Bea fue la primera que intentó un acercamiento con Adara tras Supervivientes, agradeciéndole algunas inesperadas buenas palabras e incluso emplazándola a una conversación para seguir limando asperezas. Adara se negó porque dice haber pasado página: "Me importa un pepino y la vida me ha cambiado muchísimo desde entonces, yo era otra persona". Aún así y debido a la insistencia de Bea, accedió a ello.

La sorpresa vino justo después en uno de los debates de Supervivientes. El día después de acceder a hablar, Bea "se la clavó" en antena a Adara, según sus propias palabras. La causa, las palabras de Retamal asegurando "delante de todo el mundo que yo desbloqueé a Rodri cuando ellos dos lo dejaron y que a mí siempre me había gustado Rodri".

La reacción de Adara no pudo ser más explosiva, acusando a Bea de no tener "valores en la vida". "No puedes dar la cara por una persona y luego meterle la puñalada como una falsa, que es lo que eres, has sido siempre y lo que has demostrado. Todo por televisión".

Muy orgullosa, expone las razones por las que las palabras de Bea no tienen sentido. "Vamos a ver chica… ¿Tú te piensas que en su momento si yo hubiera querido a Rodri y hubiera sacado mis armas de mujer no le hubiera conquistado? ¿Tú has visto tu cara y has visto la mía? Dices tonterías".

Adara también está molesta porque Bea aseguró que ella es una "choni". "La choni eres tú, no hay más que ver la pinta que tienes. En Instagram vas de fina, pero en Supervivientes sacaste tu vena más choni y barriobajera. Tu risa es desagradable, te ríes sin venir a cuento. Estás celosa y no sé el motivo". Y llama a Bea "garrapata" y "obsesionada". "Es una garrapata de tantas que tengo ahora mismo. Me parece asqueroso en un momento en el que lo estoy pasando tan mal", sentencia.

Bea Retamal reacciona

Ante el contundente vídeo de Adara, su "enemiga" ha reaccionado. Y lo ha hecho retirándose del combate, una decisión como poco inesperada. Bea Retamal considera que "una retirada a tiempo es una victoria. Cada uno que venda lo que quiera, yo de mis errores aprendí".

Bea dice así a tres años en Mtmad como protagonista de uno de sus canales de vídeos más populares y veteranos. El resultado de su bronca con Adara ha sido tan agrio que parece haber podido con la "gran hermana".

"No vamos a dejar de perder el contacto ni voy a dejar de enseñaros mi vida. Voy a seguir con un canal de Youtube. Os hablaré de mi vida, de belleza… Seré la directora de mi contenido. Esto no quiere decir que no vaya a colaborar, a todos nos gusta la televisión pero hay muchas formas de hacerlo. Yo no quiero pisar a nadie ni meterme con nadie", han sido sus amargas palabras a sus seguidores.