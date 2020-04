Ana Matamoros ha tenido que pasar por el hospital por una urgencia, y no ha sido por coronavirus, que impide que regrese a estudiar a Italia, sino relacionada con su boca. La hija del colaborador de Sálvame Kiko Matamoros informó a sus seguidores de Instagram que tuvo que ser operada de urgencia por culpa de un diente falso.

"Esto es una tontería con todo lo que está pasando, pero os lo cuento porque lo raro sería no hacerlo", contó a sus seguidores en redes sociales. Su finalidad, "reírse de este tipo de cosas y nunca tomarlas como un drama", dice Ana Matamoros.

Tal y como ella misma relata, el lunes tuvo que ser operada de urgencia porque desde hace muchos años lleva un diente falso. "No es un implante y en muchos sitios se me notaba mogollón. Me tenían que poner un implante pero antes me tenían que rellenar con hueso".

Naturalmente, con la alerta sanitaria del coronavirus todo cambió y le cancelaron la cita que ya tenía prevista. Pero un imprevisto, en concreto "un golpe en casa", obligó a Ana Matamoros a pasar por el quirófano de urgencia.

"Me abrieron, me colocaron el hueso de la muela del juicio y me cerraron. Tengo como 15 puntos. Sigo teniendo el diente falso pero ya en unos meses me podrán poner el implante", relata sobre esta solución de urgencia.

Quizá para atajar críticas por movilizar sanitarios en plena alerta, ella muestra las pruebas de que necesitaba atención. "Así estaba yo antes de operarme", muestra en un vídeo que explica además la razón de su súbita desaparición de redes sociales, algo que alarmó a sus miles de seguidores.