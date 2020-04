El día negro de Laura Fa en Telecinco: tras Malú, Mila Ximénez sale a por ella

La airada respuesta de la cantante Malú en Twitter debido a una información publicada por la periodista Laura Fa en la revista Lecturas fue uno de los temas del día. Un texto en el que apuntaba que, debido al miedo al coronavirus, la cantante iba a dar a luz en su propia casa, la misma que comparte con el expolítico Albert Rivera.

Malú, muy poco amiga de hablar con la prensa, salió sin embargo a desmentir la noticia del parto en casa que apuntaba la también colaboradora de Sálvame tachándolo de "mentira". No obstante, y así lo opinó en esRadio la periodista Beatriz Cortázar, casi todas las informaciones relativas a la mediática pareja formada por Malú y Rivera en realidad acabaron siendo verdad.

Por favor ya basta. Gracias pic.twitter.com/KF1xJLkKoi — Malú (@_MaluOficial_) April 8, 2020

"No entiendo la primera parte de lo dicho por Malú porque casi todo lo publicado ha sido verdad. El idilio con Albert Rivera y, después, el embarazo. Al final todo ha sido cierto" con la única excepción de algunos detalles de la ubicación de la que sería su residencia cuando -tal y como apuntó el periodista Daniel Carande, también en Es la mañana de Federico- fue en un momento en el que estaban debatiéndose si ir a una u otra.

En todo caso, el miércoles de Semana Santa de Laura Fa no fue exactamente el mejor de su vida. A la furibunda reacción de los fans de la cantante, que salieron en tromba contra la colaboradora tras la respuesta en Twitter de Malú, se sumó otra grave discusión en directo con una de sus compañeras.

Mila Ximénez defiende a las Campos

La colaboradora, confinada en su casa de Barcelona debido al coronavirus como tantos otros colaboradores de Sálvame, vivió un tenso enfrentamiento con Mila Ximénez a costa de otra mediática figura como es la periodista María Teresa Campos, a quien calificó de "antigua" y mejor tertuliana que presentadora.

Además, Mila acusó a Laura Fa de meter cizaña entre Terelu y Paz Padilla, mancillando aún más la imagen de la familia Campos. "Se cree superior a muchos de los compañeros y se cree superior a compañeros que ahora presentan que ella cree que lo haría mejor, cree que lo haría mejor que Paz Padilla, fueron las palabras que enfadaron a Mila.

Laura Fa no se arredró y acusó a su interlocutora de "expiar sus pecados culpabilizando los demás de algo que tú has hecho muchas veces peor", recordando ataques de aquella contra las Campos. Cuando Mila quiso pedir perdón, Fa se lo tomó como una ironía de su compañera y se negó a aceptarlos: "Así no vale".