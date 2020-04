La actriz Itziar Castro se ha apuntado a la costumbre, tan implantada en los famosos, del desnudo en redes sociales. Lo ha hecho mostrando, eso sí, un físico mucho más rotundo que lo habitual en otras actrices, lo que ha llevado a muchos a criticar a la actriz de la serie Vis a Vis por su falta de complejos.

Son días de coronavirus y cuarentena en casa e Itziar Castro ha querido compartir un poco de la suya. Ella misma equipara la imagen a una famosa pintura de Fernando Botero, que muestra a una mujer de gran tamaño y de espaldas en el baño.

Ante las críticas, ella se ha defendido en otra red social, Twitter, con un vídeo en el que explica sus circunstancias: "Me he desnudado porque me daba la gana, porque quería regalar arte. No hago apología de la obesidad, solo hago apología del arte, la cultura y la libertad. Ser gorda y ser feliz no está bien visto y no está bien aceptado".

E, irónica, a todos los que comentan su gordura, da "las gracias a los que os preocupáis por mi salud. A los que me estáis dando consejos, gracias, no sabía que teníamos tantos médicos en España porque ahora en momentos de pandemia, debéis estar haciendo un trabajo maravilloso".