Maite Galdeano ha sorprendido en redes sociales con una tajante y poco habitual declaración política. En medio de la crisis del coronavirus, la madre de Sofía Suescun ha querido defender la política del presidente Pedro Sánchez de "carroñeros" que critican sus medidas.

"Hay carroñeros diciendo tonterías que en este momento no competen. Ni caso, Pedro Sánchez, ni caso; hacen pura demagogia de este gran problema", dijo Maite Galdeano a sus seguidores en un directo de Instagram.

"Ya me gustaría verlos en este fregado a esos señores carroñeros que van criticando las decisiones de Pedro Sánchez", dijo la exconcursante de Supervivientes. "No es hora de hablar de eso, ni va a ser tampoco".

MENOS MAL QUE TENEMOS A MAITE GALDEANO pic.twitter.com/2mlL9PSSyE — #YoMeQuedoEnCasa (@AdolfoRH) April 9, 2020

Galdeano, en una poco habitual declaración política, defendió "medidas tajantes que ayuden a España a subirla como siempre, y que el ciudadano de a pie que es el que paga impuestos y siempre pierde, que no pierda. Que no sufra. No tenemos por qué sufrir por un virus que ha paralizado al mundo".

Galdeano pidió que no se cuestionen sus políticas, que no se ande "cuestionando decisiones o por qué no las tomó antes". Que nada de esto "recaiga sobre la cabeza de Pedro Sánchez".

Es más, pidió una medida que según ella solucionaría la crisis: "A cada ciudadano hay que darle 5.000 eurillos a fondo perdido, una cantidad normal que no es para tirar cohetes".