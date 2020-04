Miriam Saavedra volvió a la carga esta semana en una extensa entrevista en la revista Lecturas donde no deja títere con cabeza. La ex de Carlos Lozano inaugura una nueva guerra con Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, que está teniendo un desembarco en la televisión ciertamente difícil.

Miriam Saavedra se alinea con los críticos de Alejandra Rubio, cuyo supuesto insulto a Lydia Lozano lleva ya horas de televisión y ha obligado a posicionarse a muchos compañeros de Sálvame a favor o en contra. Miriam lo tiene claro y, aunque consideraba a Alejandra su amiga, las cosas para ambas han cambiado.

Dolida, cuenta sobre Alejandra que "con lo joven que es, no entiendo cómo puede ser tan descarada. Es muy descarada y es una mentirosa. Me he dado cuenta de que no éramos amigas realmente".

La causa de esta dolorosa ruptura, un mensaje que envió la hija de Terelu llamando a Miriam "mala amiga" tras dar su opinión sobre la relación de María Teresa Campos con Bigote Arrocet, ahora inexistente. Miriam considera que solo dioj que "Terelu y Carmen Borrego [hijas de María Teresa Campos, madre y tía de Alejandra] se metían mucho en esa relación".

Y a raíz de sus supuestas consideraciones hacia Lydia Lozano, Miriam Saavedra desvela más insultos de Alejandra Rubio a otros famosos. A Suso le consideró "choni y paleto" y también habría tenido malas palabras contra Kiko Matamoros. "Al ver su descaro y lo hipócrita que es, me he hartado y he decidido ser más clara", dice.

"Nunca, jamás he tenido una relación con Pavón", asegura negando ese rumor amoroso que la persigue. Miriam Saavedra ahora está enfrascada en un lío con el futbolista Nahuel Ferraresi, del Manchester City, pero ella misma no le da demasiada importancia. Vive, según dice, una etapa de "muchos pretendientes".