El grave error de Alejandra Rubio: "Quiso su minuto de gloria y se tiró a una piscina sin agua"

Este fin de semana Alejandra Rubio desveló en Viva la vida que Adara Molinero y Hugo Sierra tenían pactado reconciliarse una vez él volviera a España tras su participación en Supervivientes. Unas palabras que, a tenor de lo sucedido después, fueron emitidas muy a la ligera por la hija de Terelu Campos.

Alejandra Rubio, que lleva algunas semanas ocupando titulares en la prensa rosa a tenor de sus supuestos insulsos a Lydia Lozano, su posible romance con Suso Álvarez y la ruptura con Álvaro Lobo, quiso marcarse una exclusiva en el programa de Emma García donde, como su madre y su tía Carmen Borrego, también colabora.

La joven miembro de la familia Campos parece haber jugado mal sus cartas debido a su inexperiencia. Eso aseguró la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, considerando que Alejandra debería haber medido sus palabras antes de revelar el supuesto complot de Adara y Hugo, que ahora mismo se encuentra en Honduras.

"Pese a que ella diga que lleva aquí toda la vida, no es lo mismo sentarte en una silla a hacer debate y hablar de los problemas de otros. Sería mejor que hablara de los suyos", advirtió sobre lo que podría pasar, con la familia de Hugo amenazando a la joven con acciones judiciales.

"Quiso marcarse una exclusiva en Viva la Vida. Y lo que hace el aislamiento por el coronavirus, probablemente si hubiera consultado a alguien de su familia le hubieran dicho que no lo hiciera. Quiso tener su minuto de gloria y no se dio cuenta de que se metía en un jardín".

Todo indica, por tanto, que Alejandra Rubio se tiró a la piscina y que ésta no "tenía agua". "No ha tenido la picardía de contar las cosas hasta donde puedes para que no te caiga una querella y ahora tiene un problema judicial, algo que nunca es agradable".