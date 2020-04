Preocupación por el inquietante mensaje de Amaia Montero: "Hasta pronto"

La cantante Amaia Montero ha tomado una decisión: decir ¡hasta pronto! Hace unas semanas, y coincidiendo un un inminente concierto en vivo, la artista donostiarra aseguró que no se encontraba bien.

"Hola a todas y todos... Respecto al live que comenté y que me hacia tanta ilusión, al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos", fue su mensaje.

Tres semanas más tarde, Amaia Montero se despide hasta dentro de un tiempo con un 'Hasta Pronto' tras un rifirrafe con algunos seguidores en redes sociales. La cantante no puede más con la presión ni con los comentarios tanto de los usuarios y seguidores como de los medios que le hacen daño. No es la primera vez que sucede algo similar.

Todo comenzó este lunes, Día Internacional del Beso, cuando la cantante publicó en Instagram una imagen de hace tiempo junto a su perro. Una seguidora le reprochó que los fans "queremos fotos nuevas". Y ese simple gesto bastó para que Amaia se rompiese.

Su respuesta fue sincera a la par que contundente. "Esta foto es inédita y significa mucho para mí... Me como a besos y abrazo a mi amor Pop, que murió en agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan... ya sabes... Y esto va también para algunas personas que dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué".

La seguidora de Amaia Montero se disculpó, pero algunos otros reprocharon a la cantante su tono, asegurando que "aquí estamos los tuyos, te queremos y estamos pendientes de ti. La chica no lo hizo con mala intención y pagó los platos rotos. Yo como tu fan me sentí incómodo, pues si esa respuesta fuese para mí me partiría el alma".

Ella volvió a contestar, profundizando en una herida evidentemente abierta. "No... realmente no entiendes cómo me siento... No lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... Sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... Como he dicho... todo tiene un por qué... He sufrido muchísimo (...) Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... Lo último que necesito es más presión... Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", escribió la cantante en una conversación que ha desaparecido de Instagram.

Poco después, Amaia publicó otra fotografía marchándose y mirando hacia atrás con un escueto "hasta pronto" a modo de texto, ahondando en la confusión y cierta alarma de sus seguidores.

Críticas constantes

Críticas a sus cambios de peso, comparaciones con otros artistas, comentarios sobre sus actuaciones... Amaia Montero ha superado su límite, dejando entrever que no podía más... El flujo de las redes y los juicios parecen haber tumbado a una cantante que no atraviesa su mejor momento personal.

Amaia Montero no es la primera ni la última cara popular que ha vivido en sus propias carnes el escarnio público. Ella misma trató de explicar sus sentimientos sin dar más información de la cuenta.

En un alegato contra muchos titulares sufridos por Montero, su club de fans oficial realizó otra publicación ahondando en la necesidad de paz de la excantante de La Oreja de Van Gogh. Ante esta situación el club de fans explicaba y clamaba: "Hoy Amaia Montero ha dado el golpe en la mesa. Hoy nos ha confesado lo mal que lo ha pasado... Y hoy también es el momento de demostrar nuestro cariño. Inundemos las redes sociales de mensajes de cariño y no de exigencias. Ella siempre ha tenido una sonrisa, un minuto, una mirada cómplice para los que nunca bajamos los brazos. Ha llegado el momento de devolvérselo y a lo gran. Tuitea un mensaje de ánimo, apoyo y compresión para ella". Amaia, apoyando este mensaje, lo colgó en su propia cuenta personal.