Kiko Matamoros habla del episodio más duro de su novia Marta López

Marta López sorprendió hace unos días a sus seguidores hablando de una de las etapas más duras de su vida, cuando fue diagnosticada de anorexia nerviosa. Su testimonio fue muy elogiado por su sinceridad y naturalidad y también por la entereza con la que respondió a los comentarios de sus detractores.

Su novio Kiko Matamoros también quiso mostrarle su apoyo públicamente. "Ella es súper exigente consigo misma, es su peor juez y la gente que es así y es muy perfeccionista corre a veces esos riesgos. Pero creo que ya lleva perfectamente bien las cosas, es muy disciplinada para todo, para los estudios, para el deporte y en el terreno de la alimentación es donde más se relaja precisamente para no caer de nuevo. Sabe conciliar muy bien lo que necesita y lo dosifica, come más que yo", confesó el colaborador de Sálvame a Europa Press.

A Kiko no le sorprendió que lo hiciera público y alaba el gesto: "No me ha sorprendido en absoluto, ella es relativamente pudorosa, hay terrenos que no quiere pisar y que están claros pero hay otros en los que no. Tiene una cuenta pública en la que publicita, da consejos y muestra su vida, ha entendido que su discurso podía ser beneficioso para mucha gente y por eso lo ha hecho", y explica.

Sobre el origen de la enfermedad de Marta, Kiko comentó: "No es que sea exigente con sus amistades pero ella cambió de colegio porque vivía en Lanzarote, se fueron a Granada en una edad complicada dónde a lo mejor eres la nueva, no acabas de integrarte y eres rechazada por las compañeras. Esas cosas que pasan que a veces no les damos importancia pero podemos haber hecho mucho daño", aseguró. "Todos tenemos episodios que nos han podido crear inseguridad y complejos".