La dinastía de los Alba se perpetúa: los duques de Huéscar serán padres este otoño

¡Hola! y Semana comparten la exclusiva de este miércoles: la Casa de Alba incorporará un nuevo heredero del heredero este otoño, tras confirmarse que Sofía Palazuelo, la duquesa de Huéscar, está embarazada de su primero hijo. Semana aventura que se trata de una niña.

Palazuelo, que se encuentra en su tercer mes de gestación, se encuentra bien, según ¡Hola!, y ya ha comunicado la buena nueva a sus allegados. Tanto ella como su marido están pasando el confinamiento en su casa de Madrid, en lugar de la finca que el duque de Huéscar posee en Córdoba y en la que sí se ha recluido su hermano Carlos.

El actual duque de Alba, Carlos Fitz James, está, al parecer, encantado con la noticia. Siempre ha confesado su deseo de ser abuelo.

Elena desvela cómo pasa la cuarentena

Las agencias de prensa llevan varios días siguiendo las andanzas de la infanta Elena que, como las de la mayoría de los españoles, consisten en salir puntualmente al balcón a dar las gracias a los Servicios Esenciales y pasear a sus mascotas.

Poco dada a conversar con los reporteros, esta vez sí ha respondido a sus preguntas e incluso ha posado unos segundos esbozando una sonrisa bajo su máscara ante las cámaras. ¡Hola! nos recuerda de hecho que Elena no había hablado con un medio desde 2013, cuando concedió una entrevista a EFE por su 50 cumpleaños.

Ataviada con mascarilla (el modelo más buscado) y guantes, la hermana de Felipe VI saca a la calle a diario a su fox terrier vestido con unas calzas especiales para evitar el contagio.

La infanta Elena ha confirmado que está pasando el estado de alarma sola, teletrabajando para la Fundación Mapfre, y lejos de sus hijos. "Estoy un poco preocupada, pero están confinados también". Y manda un mensaje de solidaridad "a todos los que nos ayudan, a los servicios públicos".

Leemos en varios digitales que Victoria Federica está viviendo esta cuarentena en una finca de Jaén, en compañía de una pandilla de amigos entre los que se encuentra su novio, Dj Bárcenas. Mientras tanto su hijo Froilán se habría trasladado desde Londres hasta Marbella para pasar el confinamiento en un chalet junto a algunos de sus colegas.

Teresa Campos habla en 'Lecturas'

La presentadora, que hace unos días hablaba para Es La Mañana de Federico desde el confinamiento, explica en Lecturas cómo está pasando estos días en casa de su hija Terelu. María Teresa explica que a Terelu "le aterroriza que le pase algo", y confiesa que es muy minuciosa: "No me deja estar en contacto con nadie que haya estado en la calle, ni siquiera puedo entrar en la cocina".

Además, profundiza en uno de los asuntos que tiene pendientes desde hace meses: la venta de su casa, que está a punto de hacerse efectiva. "Me daban las arras la semana en la que se decretó el estado de alarma. El comprador dice que la quiere y la quiere, pero hasta que no vea la cosa hecha, no lo creeré". "Cuando estalló la crisis le mandé un mensaje a quien lleva la venta: ¿Qué te parece la que se ha liado con tal de que no venda la casa?", explica divertida.

De lo que no habla Teresa es de Bigote, el desaparecido.

Bárbara Rey habla en 'Semana'

La vedette habla desde su casa de Totana, en Murcia, en la que se confinó cuando se decretó el estado de alarma. Sola, con sus gatitos, alejada de sus hijos, que han preferido permanecer en Madrid.

Bárbara Rey reconoce que ve todo lo que está ocurriendo con "una tristeza infinita" y que sólo sale para ir a la compra o a la farmacia. "Y porque no tengo más remedio".

La angustia de Ana Obregón

Lecturas publica imágenes exclusivas de Ana Obregón en las que la vemos en la terraza del hospital de Barcelona en el que permanece ingresado su hijo luchando contra el cáncer.

Ataviada con la correspondiente mascarilla, Ana fuma y habla por teléfono, quizá desahogándose con su interlocutor. El joven Álex se está sometiendo a una nueva ronda de quimioterapia, la enésima desde que hace dos años le diagnosticaran un cáncer.

Leemos en Lecturas que Ana "se ha metido en el bolsillo a todos los trabajadores del centro hospitalario con su amabilidad". Ha regalado bombones al equipo sanitario.

Los Reyes también se tatúan

¡Hola! tira de archivo para contarnos que los miembros de las casas reales europeas también se han sentado en la silla del tatuador. A través de una serie de fotografías ampliadas, vemos a príncipes y princesas luciendo tinta bajo su piel.

Partiendo de don Juan, el conde de Barcelona, que lucía en sus brazos sendos dragones de su etapa de marinero, descubrimos que su bisnieta Victoria Federica también ha decorado sus muñecas con una concha de mar y una runa vinkinga. Otra tatuada es Carlota Casiraghi. La princesa monegasca enseña varias estrellas en el abdomen, en la zona del apéndice.

La tradición del tatuaje es muy común en Mónaco. Estefanía, que además de pendientes en el ombligo tiene un diseño floral en la cadera, es madre de varios hijos, a cada cual más decorado. Paulina luce flores en su muñeca y palabras en el brazo. Su hermano Louis es aficionado a los pictogramas chinos y su tío Andrea a los animales exóticos. De hecho, juraría que bajo su axila descansa algo parecido al tan aborrecido, debido a la actualidad, pangolín.

Chenoa 'pone en pausa' su boda

Chenoa comienza convertirse en una habitual del ¡Hola! Hace unos meses concedió una entrevista a la revista para anunciar su boda, y ahora, cuando se acerca la fecha del enlace, reaparece para contarnos que no sabe si podrá llevarse a cabo. Se supone que había firmado una exclusiva con la publicación vestida de blanco, y que la irrupción del coronavirus ha dado al traste con sus planes.

La cantante asegura que la boda "está en pausa", y que todavía no ha decidido si se llevará a cabo o cómo. Ella y su futuro marido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, habían fijado la fecha para el 14 de junio. Chenoa también confiesa en la entrevista sus miedos: vive con su novio, algo que, reconoce, le provoca cierto estrés y nerviosismo. "Pero lo asumo".

Cóctel de noticias

Lady Ochoa pasa la cuarentena en familia. Vemos en ¡Hola! y en Diez Minutos a la famosa doctora del sexo, que desde que se casó con Sir Norman Foster, pasea su título del imperio británico por las estaciones de esquí más lujosas del planeta. Esta vez ha sido en St. Moritz, donde la divulgadora sexual posee una casa de diseño en la que está pasando el confinamiento junto a su familia.

Pilar Eyre se reconcilia con Letizia. Después de criticarla y criticarla desde su columna semanal en Lecturas, la periodista dice ahora que la reina ha pasado de ser "la que iba a hundir el barco, a reflotarlo". Eyre también fantasea con la posibilidad de que Leonor y Sofía grabasen un mensaje de apoyo a los españoles, pero a Letizia "no la han dejado".

Elsa Pataky pasa la cuarentena bajo el sol. Vemos a la actriz en la portada de Diez Minutos en la playa, en compañía de su marido. En Australia las medidas de confinamiento son mas laxas.