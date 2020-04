Tamara Gorro denuncia a una enfermera por el desagradable trato a su abuela

La vida familiar en casa de Tamara Gorro y Ezequiel Garay ha vuelto a la normalidad ahora que el futbolista ha terminado la cuarentena que le llevó a estar aislado por su positivo en coronavirus. Pero el feliz reencuentro se ha visto empañado por un desagradable episodio que la colaboradora de televisión ha hecho público y que le ha provocado una "angustia tremenda".

Su abuela de 85 años tiene que realizarse con regularidad la prueba del Sintrom, una prueba necesaria para controlar su estado de salud ya que ha pasado por dos ictus. Esta prueba se realiza en los centros de salud pero, debido a la crisis del coronavirus, ahora se lleva a cabo en las viviendas de personas de elevado riesgo. Sin embargo, Tamara descubrió gracias a algunos vecinos que no se están realizando pruebas a domicilio.

"La jefa de enfermería, de la que sé el nombre pero no lo voy a decir, se puso de una manera muy desagradable y muy borde con mi madre. Le colgó el teléfono y le dijo que la única solución era acudir", desveló. Gorro decidió ponerse en contacto con esta enfermera por si había habido algún malentendido: "Comprobé lo mismo. Me dijo que ella no está para discutir estas gilipolleces".

Tras varias llamadas al centro de salud sin éxito, al día siguiente esta jefa de enfermería se presentó en la casa de su abuela, sin mascarilla, sin guantes, sin bata, tratándola "de muy malas maneras", dirigiéndose a ella como "vieja" y justificándose con que se había incorporado al trabajo hacía una semana tras dar positivo en Covid-19.

"No sabemos si está recuperada o si aún está infectada por el virus", confesó angustiada, a lo que la enfermera volvió a insistir en que su abuela debe acudir al ambulatorio "igual que todo el mundo". Además del mal trago, Tamara aseguró que ni siquiera le dieron los resultados de la prueba del Sintrom. "Mi abuela tiene un ataque de ansiedad brutal. Hemos puesto una reclamación y yo estoy intentando poner una denuncia de manera online porque esto me parece vergonzoso".