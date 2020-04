Los reyes Felipe y Letizia se unen a la felicitación a Margarita de Dinamarca

t var en glæde for Hendes Majestæt Dronningen, da en række af Europas kongelige for kort tid siden overraskede Dronningen med en fødselsdagsvideohilsen. r vises et kort uddrag fra de mange hilsner fra Deres Majestæter Sveriges, Norges, Spaniens , Belgiens og Nederlandenes Konger og Dronninger, Deres Kongelige Højheder Luxembourgs Storhertugpar samt Deres Kongelige Højheder Norges Kronprinspar, Sveriges Kronprinsessepar og Prins Carl Philip. A number of Europe’s royal family members surprised Her Majesty The Queen with a video greeting on 16 April 2020 on the occasion of the 80th birthday. Though Their Majesties and Their Royal Highnesses could not be present to celebrate The Queen in Denmark as otherwise planned, all nevertheless wanted to delight Her Majesty with personal congratulations. Here are excerpts from the many greetings that The Queen has just seen.Kongehuset i samarbejde medungahuset @detnorskekongehus oninklijkhuis elgianroyalpalace ourgrandducale rownprincessmm rinsparet og det spanske kongehus©

