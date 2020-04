El desagradable incidente de María Patiño en un supermercado: "Se me abalanzó y me tiró el carrito"

El debate sobre la crisis del coronavirus se ha trasladado incluso a los platós de televisión en los que habitualmente se tratan temas más triviales. Es el caso de Sálvame, que cada día dedica unos minutos de su tiempo para hablar sobre las noticias más relevantes relacionadas con el virus.

Este miércoles Jorge Javier Vázquez y Maria Patiño debatían sobre las distintas formas de reaccionar de la ciudadanía ante todo lo que está sucediendo a causa del Covid-19. "Me preocupa lo que pasará cuando la gente empiece a salir a la calle, la sociedad está muy polarizada. Me gustaría que María Patiño contase lo que le ocurrió el otro día mientras realizaba la compra", dijo Jorge Javiez Vázquez invitando a su compañera a compartir con los espectadores la anécdota.

La periodista, que se encontraba en plató, narró el desagradable encontronazo que tuvo con una mujer en supermercado: "Una señora que estaba enfadada con el programa y con nosotros, con Jorge y conmigo, se me abalanzó, me tiró el carrito de la compra y vino a insultar. Con esto hacemos un flaco favor a la sociedad. Nos equivocaremos y para ciertas personas no actuaremos como deberíamos. Pero me parece fundamental la tolerancia. No se puede ejercer esa violencia en la calle", aseguró.

Un rifirrafe que no fue a más porque la presentadora de Socialité prefirió marcharse del lugar: "Para no calentarme subí el volumen de la radio y seguí mi camino".