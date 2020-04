Así advirtió Fran Rivera del coronavirus en febrero: Susanna Griso le llama "Nostradamus"

El torero Fran Rivera reapareció en Espejo Público, donde habitualmente colabora, y donde le recordaron unas palabras pronunciadas en el programa hace ahora más de un mes y medio.

El pasado 26 de febrero, y cuando solo había en España una víctima mortal por coronavirus, Fran Rivera se manifestó muy preocupado por la enfermedad, manifestando que era más grave de lo que parecía. Unas palabras que conllevaron fuertes críticas en redes sociales. El torero fue literalmente defenestrado por muchos espectadores y tuiteros.

"Casi me queman en la hoguera, pero estaba claro. No hay que ser muy inteligente ni estudiar en Harvard para ver que lo que venía era gordo", dijo el miércoles muy satisfecho.

Rivera aseguró el pasado febrero que "el quitarle hierro al asunto depende mucho de que los gobiernos no están preparados para lo que se viene encima. Lo que viene es mucho más serio de lo que parece. Me da mucho miedo y estoy muy preocupado".

Su augurio, por supuesto, se ha materializado. Fran Rivera tenía razón en todo: "Me preocupa que en China no haya los muertos que dicen que hay, que haya más, que haya un índice de mortalidad mayor que el que dicen que hay, que el contagio sea mucho mayor y haya mas gente contagiada y que los Gobiernos no estén contándonos la realidad de las cosas", dijo en febrero.

Después de que Susanna Griso le tildase de "Nostradamus", Fran Rivera recordó que "casi me queman en la hoguera ese día, me querían quemar en la hoguera pero estaba claro, tampoco hay que ser muy inteligente ni haber estudiado en Harvard para ver que lo que venía era gordo".

Preguntado por cómo está llevando personalmente la cuarentena aseguró que, previniendo todo, ese mismo 26 de febrero se fue a Ronda con su familia "porque esto en el campo se debe de llevar un poquito mejor".