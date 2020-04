La tarde negra de los Ortega Cano: llamadas a 'Sálvame' tras lo que contó Kiko Jiménez

La participación de Ana María Aldón en Supervivientes y su mala relación con Rocío Flores ha dinamitado a la familia de José Ortega Cano, dividiendo los bandos entre los que apoyan a la diseñadora o no.

Y precisamente para comentar la relación familiar ha acudido al plató de Sálvame el exnovio de Gloria Camila, Kiko Jiménez. Este ha cargado muy duramente contra la familia del torero, hasta tal punto que ha provocado la llamada en directo de Carmen Ortega Cano para defenderse de las duras acusaciones.

Aunque Carmen ha defendido que en su familia aceptan y quieren a la concursante de Supervivientes, y asegura que nunca la han excluido de la familia, ha terminado enfrascada en una fuerte discusión con Kiko Jiménez.

Pero la conversación ha llegado a su punto más tenso cuando José Manuel ha intervenido en la discusión para cargar contra Carmen desvelando que es la protagonista del polémico audio que manejan en la redacción en la que un familiar del torero critica duramente a su mujer.

En ese audio Carmen habría llamado "hija de..." a la mujer de su hermano. La hermana del torero criticó la actitud "desagradecida" de Kiko Jiménez, asegurando que su familia le había dado "gloria bendita" durante su relación con Gloria Camila. "Mentiroso" y "oportunista" fueron otros de los calificativos.

De nuevo, un episodio que habría sentado muy mal al diestro relacionado con Ana María hablando ligeramente de temas sexuales del matrimonio, y que ha marcado un precedente en ese conflicto familiar que Ortega Cano está tratando de evitar a toda costa.

Ortega Cano llama a 'Sálvame'

El torero también llamó al programa minutos después que su hermana, muy enfadado por lo que estaba ocurriendo. Y abroncó a Sálvame por querer "desordenar" una familia eminentemente feliz. "Esto es un ataque a mi persona, con la que está cayendo" en España y gente de mi edad muriendo, dijo muy afectado en referencia al coronavirus... y antes de arremeter contra el que llamó el "innombrable" (en referencia a Kiko Jiménez).

"Carmen es una persona de 74 años y sé quién es, es mi hermana, parece ser que está sola con el confinamiento. Y entonces me imagino que a lo mejor en algún momento haya podido decir algo que no sea... Pero bueno, hablaremos…", dijo en referencia a lo que pudiera haber hecho o no su hermana.

Dijo seguir "enamoradísimo" de su esposa aunque, eso sí, confesó que hubo un gesto, unas palabras, que no le agradaron. "Tampoco me gustó, lo tengo que decir con honestidad, pero son cosas privadas", dijo sin aclarar nada más.