La confesión más terrible de Alma Cortés sobre su padre, Chiquetete

Alma Cortés ha hablado por primera vez sobre la relación con su padre, Chiquetete. Hasta el momento, la hija de Raquel Bollo se había mantenido al margen de los conflictos familiares. Al contrario que su hermano Manuel Cortés, ella nunca había querido hablar sobre su progenitor, que murió en el año 2018.

Cuando Raquel Bollo y el artista decidieron separarse en el año 2003, la joven apenas tenía tres años. Chiquetete desapareció de sus vidas y nunca más volvieron a saber nada de él, tal y como ella misma ha contado en su último vídeo en su canal de Mtmad, donde hace una dramática confesión. "La relación con mi padre en mi caso ha sido nula, el porqué, no lo sé y me quedaré sin saberlo el resto de mi vida". Para Alma, su verdadero padre ha sido su abuelo, el padre de Raquel Bollo.

Además, ha querido aclarar el tema de la pensión de orfandad del cantante que le corresponde como hija, confirmando que sí existió una reclamación: "¿Le hago daño a alguien? Es un derecho que me da el Estado y es un derecho que tengo porque soy huérfana de padre".

En el mismo vídeo también ha hablado de su madre, que al contrario que su padre siempre ha estado a su lado y agradece ser quién es gracias a ella. Por ello, ha querido hablar también sobre el supuesto enfado de su madre el día del parto de su hija Jimena: "Mi madre estaba en el hospital muy discreta esperando a que su hija se pusiera de parto. Estábamos en monitores y las enfermeras, que en ese momento llevaban la planta, le dijeron que recogiese todas mis cosas porque me iban a cambiar de habitación porque estaban viendo movimientos que no les estaban gustando nada y todos los pacientes tenemos derecho a la privacidad. Nosotras no pedimos nada".