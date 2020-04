Saldan cuentas con Raquel Sánchez Silva por su pasado en Mediaset: "Es egocéntrica y poco cercana"

La falta de contenido debido al confinamiento por el coronavirus ha obligado a Sálvame a reinventarse. Durante los últimos días, cada uno de los colaboradores estrellas del programa están siendo juzgados por sus compañeros que deben dictaminar si son personas "elitistas, clasistas, soberbias, egocéntricas, pelotas y malos profesionales". Una encuesta en la que ya han sido valorados Terelu Campos, Mila Ximénez, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez.

Precisamente durante el juicio al presentador del programa, el periodista Jesús Manuel aseguró que por Telecinco habían pasando profesionales "mucho más egocéntricos y peores" que Jorge Javier. Ante la insistencia de sus compañeros, Jesús Manuel reveló su nombre: "Raquel Sánchez Silva".

"Trabajé con ella y con Joaquin Prat en Cuatro (en el programa Visto y oído). Estoy siendo muy sincero. En aquella época parecía que tenía que pedir perdón por venir de Aquí hay tomate", confesó. Según el colaborador, a la presentadora "le molestaba todo", incluso tener cerca a sus compañeros. En los meses que trabajaron juntos le dio la sensación de que era una persona poco empática y nada cercana a las personas que trabajan con ella día a día. "Unos venían del grupo Prisa y otros veníamos del Tomate.... Mientras que Jorge Javier Vazquez comía con nosotros, con el equipo, ella no se acercaba a nadie".

Kiko Matamoros, Lydia Lozano y el propio Jorge Javier no apoyaron las palabras de su compañeros asegurando que Raquel Sánchez Silva es una gran profesional: "Es una gran amiga y nunca he tenido ningún problema con ella. Probablemente fuese así porque no le gustaba el tipo de periodismo que hacíamos en el Tomate", argumentó el presentador.