Una peligrosa insinuación de Antonio David Flores podría llevarle al juzgado

Kiko Jiménez y Sofía Suescun han declarado la guerra a la familia Ortega Cano. Las declaraciones de la pareja contra José Ortega Cano, Ana María Aldón, y Gloria Camila ha hecho estallar a esta última por primera vez contra su ex novio desde su ruptura: "Eres un sinvergüenza, un aprovechado, un mentiroso y un desagradecido. Creo que ya sabes las razones de todo esto, así que no te las voy a recordar", le dijo durante la última gala de Supervivientes.

Este viernes, Sofía Suescun acudió a Sálvame diario para defender a su pareja de los ataques de Gloria Camila: "Al pobre le pegan tiros por todos lados y no es justo (…) Veo mucho despecho en Gloria Camila. Mentira tras mentira, no sé si es una mentirosa compulsiva", aseguró.

Para defender su verdad, la pareja se sentará este fin de semana en Sábado Deluxe para someterse al polígrafo: "Gloria se estudia un papel en su casa porque no tiene argumentos, dice cuatro palabras y encima se traba, hay que ser más natural, más normal y espontánea", dijo Kiko Jiménez en unas declaraciones exclusivas para el programa.

Sofía contra Antonio David

La ex gran hermana también protagonizó un fuerte enfrentamiento con Antonio David Flores, al que acusó de estar "picado" con Kiko por que le quitó el puesto en Mujeres y hombres y viceversa. "A ti te largaron, te piraste y Kiko te quietó el puesto. Entiendo tu resentimiento…", le dijo. "Tu novio duró dos días y lo tuvieron que echar porque venía por la mañana de muy malas maneras porque enganchaba los bolos y no venía despejado", replicó el colaborador de Sálvame. "Iba con sueño y no estaba a la altura ¿Quieres más anotaciones?".

Sofía enfureció ante las insinuaciones de Antonio David y tras una pausa publicitaria anunció que se tomarían medidas judiciales contra él si no rectificaba: "¿Qué has insinuado de Kiko? ¿Que Kiko consume sustancias ilegales igual que lo ha hecho Gloria? Gloria Camila ya tiene la demanda por asegurarlo y tú o te retractas o te llega otra".