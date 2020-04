Carolina Cerezuela es una mujer muy positiva y esta crisis que estamos viviendo prefiere afrontarla con energía, sobre todo por sus hijos, que todavía son pequeños. La cantante tiene una gran ayuda, como ella misma me ha comentado durante la conversación telefónica que hemos mantenido. "Estamos todos bien de salud, que es lo principal. Los días pasan rápido, lo primero que hacen los niños después de desayunar son los deberes del colegio, después hay que cocinar. Y Carlos, mi marido, lo hace de maravilla, aparte también de que también está muy pendiente de los críos. No paran de hacer actividades, juegan, hacen puzzles... La suerte es que tenemos jardín, por la tarde vemos alguna peli y la verdad es que pasa muy rápido, no nos podemos quejar, con tanto niño siempre hay cosas que hacer", cuenta sobre el confinamiento.

"En este tiempo de reclusión -explica Carolina Cerezuela- lo que también hacemos es alargar la sobremesa, ahora el día a día se ha convertido en domingo. Cenamos sin prisa, nos levantamos un poco más tarde de lo habitual, y por eso te digo que hay que buscar los pequeños placeres del día a día. Ahora en vez de tener que ir al cole a las 16 horas a recoger a los niños, lo que hago es echarme una cabezadita. Mientras Carlos hace deporte y cocina, que le encanta, y como te decía disfrutando mucho de la familia. Esperamos que la normalidad llegue en algún momento", cuenta.

Carlos Pérez Gimeno, Carolina Cerezuela y Jaime Anglada | Archivo

No obstante, la actriz y cantante considera que "esto va a ser un punto de inflexión, antes íbamos a una velocidad tremenda y ahora hay que relativizar muchas cosas. De la labor que está realizando el Gobierno prefiero no hablar. Pienso que esta crisis está sacando a la mayoría de las personas su lado solidario, los sanitarios, policías, taxistas, que no cobran las carreras a los enfermos, las empresas, hay imágenes muy emotivas". Así es como lo está viviendo.

Desde el punto de vista profesional, está todo cancelado. "Lo que hay que hacer es esperar y no desesperar. La cultura va a ser la última que se va a activar, no hay un objetivo claro. Va a ser muy complicado asistir a un concierto al que acudan por ejemplo 400 personas y que sea de una manera relajada. Con Jaime Anglada, mi compañero y amigo con el que trabajo, y estamos volcados en nuestra carrera profesional, cantando, hablamos muchísimo, aunque nunca habíamos estado tanto tiempo separados y sin poder darnos un abrazo. Lo que sí hacemos todos los viernes en Instagram es hablar con nuestros seguidores, y les cantamos nuestros temas. Lo hacemos a capela, y es una manera de salir los viernes". ·Así lo definió con sentido del humor.

Carolina, a pesar de esta situación, está tranquila porque ni en su familia ni en la de su marido ha habido ningún caso de coronavirus. "Todos están muy bien afortunadamente, mi hermana trabaja en el hospital de Elche y está permanentemente con gente infectada, aunque siempre extrema las precauciones, como es lógico".