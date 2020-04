El polígrafo sexual de Kiko Jiménez ofende incluso a Maite Galdeano

Kiko Jiménez se sentó este sábado en el polígrafo de Sábado Deluxe para continuar cargando contra la familia de su expareja, Gloria Camila. Pero el actual novio de Sofía Suescun también consiguió enfadar, y mucho, a su suegra, Maite Galdeano.

Defendiéndose, según él, de los ataques de la hija de José Ortega Cano, Kiko Jiménez desveló los problemas íntimos de su relación con Gloria Camila, apuntando a que el sexo en la pareja no era bueno y comparándola con Sofía: "Algo fallaba ahí, no me relajaba. Con Sofía en cambió sí que puedo, y me llega a tocar la avellana, y me lo paso fenomenal", confesó el colaborador, que habló del tema con total libertad, apuntando incluso que le gustaría hacer un trío con su novia y que durante una noche de pasión no se cierra a nada.

"Pero con Sofía y otra mujer. Con otro hombre no me atrevo, aunque quién sabe si en una noche de lujuria y pasión... Lo importante es llegar a tu máximo disfrute. Por ahora nos estamos conociendo nosotros, Sofía me ha enseñado a mí lo que no hay en los escritos", comentó Jiménez.

Maite le declara la guerra

Unas declaraciones que no le han gustado para nada a su suegra actual, Maite Galdeano, que se define como una persona muy clásica y seria.

Pero estas palabras no serían las únicas que han indignado a la madre de Sofía, y es que Kiko confesó en el polígrafo de Conchita que a veces se avergüenza de la madre de su novia, terminando de marcar así el distanciamiento para siempre. "En según qué situaciones Maite hace muchísima gracia, es verdad, es muy graciosa, pero de hacer gracia a dejar de hacerla es muy fácil. Y a veces cuando la veo aquí y se pone vulgar o se le ve algo... Pero se lo digo a Sofía y a la propia Maite, le digo que cuide un poco las formas", explicó Kiko, que consideró que "Maite es como es y no va a cambiar, ella es única".

Unas palabras que terminaron de enfadar a Maite, que ya se plantea cómo arruinar los planes de su hija con Kiko. En una llamada en directo, la de Pamplona aseguró: "No me ha hecho gracia y voy a interferir para que Sofía no se lance tan pronto a casarse, voy a frenar la boda. Si siente vergüenza ajena pues siempre estaremos mal y le voy a hacer la vida imposible, y no va a haber paz. No voy a cambiar porque a él le parezca que hago el ridículo, la boda se va a suspender", compartiendo así su enfado.

Vuelve de esta manera Sofía Suescun a verse entre la espada y la pared entre su madre y su relación actual.