María José Campanario, censurada por Facebook por un vídeo escandaloso

El escandaloso vídeo de María José Campanario que Pronto lleva a su portada es, nada menos, que un gracioso documento de la mujer de Jesulín de Ubrique con un succionador de clítoris. A Facebook, relata la revista, no le ha hecho gracia y lo ha vetado.

La manera de María José Campanario de tomarse con humor el confinamiento por el coronavirus ha llevado a que la red social censure el vídeo humorístico por considerarlo erótico o escandaloso.

Mientras habla, María José sostiene un Satisfyer en la mano. "Señora, ¿no le entra bien? ¿Le hace daño la punta? Es porque sus zapatos le quedan pequeños", bromea en uno de los vídeos. Sin duda, una faceta no del todo desconocida, pero sí que hace tiempo no le veíamos a la odontóloga, tras haber atravesado serios problemas de salud.

En otro vídeo reflexiona: "A lo mejor no soy nada graciosa, no lo sé, pero por lo menos hay que intentar llevar la cuarentena de una manera un poco más agradable. Yo me lo estoy pasando teta", explica.

