El detalle de Pedro Sánchez que ha llamado la atención por el estado de alarma

La última comparecencia del presidente Pedro Sánchez para prolongar quince días más el estado de alarma y detallar cómo será la desescalada dejó muchas frases para el análisis político. Pero hubo un detalle estético del presidente que llamó la atención de las redes sociales, que se lanzaron a comentar el corte de pelo del presidente.

Se hacía evidente que el presidente Pedro Sánchez había pasado por la peluquería, que como tantos negocios han tenido que echar el candado debido a la cuarentena impuesta por el Gobierno para luchar contra el coronavirus.

El corte de pelo de Pedro Sánchez | Efe

Lo que genera a su vez una nueva duda: ¿quién ha cortado al presidente el pelo dado que las peluquerías no pueden ejercer? Los internautas han destacado, algunos en tono de broma pero otros no tanto, que mientras el resto de españoles se tienen que cortar ellos mismos el pelo o dejarlo crecer, el presidente ha decidido que él no tiene por qué hacerlo.

Las peluquerías no estaban cerradas? El servicio a domicilio no era solo para discapacitados? Acabo de ver a sanchez con el pelo recién cortado#SanchezVeteYa — Frida (@Frida72928439) April 18, 2020

Más de un mes de confinamiento y sale Pedro Sánchez en el capítulo de hoy del Aló Presidente con el pelo recién cortado. Para él si que abren las peluquerías — Miguel Raposo (@miguel_raposo) April 18, 2020

Es imaginación mia o a Pedro Sanchez ¿no le ha crecido el pelo en 40 días que llevamos de confinamiento ? Esta muy bien pelado para hacérselo el mismo — jesus (@jesuscruz_pipi) April 18, 2020

No es la primera vez que Pedro Sánchez destaca por su cuidado aspecto. Anteriormente a la crisis el presidente se había retocado aquí y allí, reduciéndose las cicatrices de acné con láser para regenerar la piel dañada (mediante un tratamiento por radiofrecuencia muy poco invasivo) así como un tratamiento de coloración del cabello para ocultar las crecientes canas.