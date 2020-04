Ella era tan fuerte que aunque el mundo se le viniera encima, siempre buscaría la forma de salir ilesa, y aunque tenía mil motivos para no seguir viviendo, siempre elegía seguir en pie. Fueron muchas veces las que la vi recoger los trozos de su corazón roto y amarse a sí misma; era una de esas mujeres que nada las detiene, con metas trazadas en la vida, que llora en silencio, pero que siempre eligen seguir sonriendo. Tenía claro que no necesitaba a alguien a su lado para ser feliz, pero cuando amaba, amaba sin limites, y aunque todos le fallaran ella elegíria seguir, porque se tenia a sí misma y creía en ella, sólo eso le bastaba para seguir luchando. • MIGUEL MARTINEZ

