Nacho Vidal critica los aplausos diarios a sanitarios porque "para eso pagamos impuestos" y las redes explotan

Nacho Vidal apareció en Sálvame en una conexión desde Valencia para comentar cómo lleva los días de confinamiento por el coronavirus, pero unas declaraciones suyas relativas al aplauso a los sanitarios generaron una inesperada polémica.

El actor porno comentó que estos días de cuarentena ha tenido más trabajo que nunca, ya que se ha producido un aumento sin precedentes de los juguetes sexuales que vende. "Me he tenido que hacer mozo de almacén y trabajar en mi propio almacén preparando pedidos", comentó.

El actor también opinó sin pelos en la lengua del aplauso a los sanitarios durante el estado de alarma y entonces se produjo un notable encontronazo con el presentador, Jorge Javier Vázquez.

"Yo estoy bien, vivo en el campo, tengo espacio, piscina… pero cuando pienso en todo lo que está pasando, cuando veo que a las 20:00 h., y no quiero menospreciar a nadie, se aplaude a algo por lo cual tenemos derecho y por eso pagamos impuestos...", dijo Nacho Vidal. "Somos nosotros quienes pagamos a policías, a bomberos, a médicos…", aseguró el actor porno español.

Sus palabras resonaron fuerte en redes sociales, convirtiéndose inmediatamente en tendencia en Twitter, con multitud de críticas de los espectadores. "No tengo nada en contra, no sé de quién salió la idea de salir a aplaudir a las ocho a todas estas personas que lo que están haciendo es su trabajo. Cuando yo termine de hacer mi trabajo, por favor, que también me aplaudan".

"Pero ellos se están jugando la vida y tú no", respondió Jorge Javier desde plató, asegurando que "estamos aplaudiendo a personas que se lo merecen". "Se está aplaudiendo que durante muchos años, y con gobiernos de distinta ideología, se ha dotado de muy pocos recursos a unos sanitarios que deberían estar mejor pagados, en mejores condiciones y que en muchas ocasiones trabajan casi de forma milagrosa", consideró el presentador catalán.

Nada de esto hizo cambiar de opinión a Nacho Vidal, que además arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez y se preguntó "dónde está yendo el dinero de las 700.000 multas que se están poniendo" y en general "el dinero de los impuestos que pagamos todos".

Ya entre risas, Jorge Javier Vázquez se preguntó "¿quién tiene la culpa de esto? Los comunistas, que nos van a robar las casas y a nuestros hijos. Y a mí me van a robar el jardín".