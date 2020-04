El drama de Kiko Rivera: "Vivo con 700 euros al mes, lo que me da el Estado"

Muchos españoles están notando las consecuencias económicas del coronavirus. Pero más inesperado resulta que alguien como Kiko Rivera también lo esté sufriendo, hasta el punto de que vive del dinero que le proporciona el estado.

"He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo, esto me ha pillado jodido de pasta", contó a Tamara Gorro en un directo de Instagram. Los ingresos de Kiko dependen de las actuaciones y ahora mismo todas se han cancelado.

A Kiko Rivera el estado de alarma y la cancelación de actividades no esenciales le pilló "sin dinero ahorrado". "Todo lo ganado en entrevistas y Gran Hermano lo usé para pagar mi deuda de Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios", explica con sinceridad sobre sus finanzas.

"No tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho". Al menos —según dice— le da para comer y pagar la casa.

No solo eso, sino que las perspectivas para este verano, la época de más trabajo para un Dj, son igualmente oscuras. "Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a poner colchón para mis hijas, comprarnos una casa... Pero ha llegado así".