Kiko Matamoros, atendido por un médico tras escuchar unas palabras de Makoke

La organización de Sálvame propuso a Makoke, exmujer de Kiko Matamoros, que definiese a su exmarido con adjetivos para que más tarde sus compañeros confirmasen si estaban de acuerdo con ellos. Un juego que ya realizaron en días anteriores con Belén Esteban, Terelu Campos y Mila Ximénez. Aunque en un principio al colaborador no le importó participar, ya que "es una mujer que está fuera de su vida" y le causa "absoluta indiferencia", tras escuchar el vídeo con las declaraciones de Makoke, terminó abandonando el plató sin dar explicaciones.

Ninguno de sus compañeros sabía lo que estaba sucediendo hasta que pasados unos minutos, ya recuperado, regresó para confesar que había tenido que pasar por el servicio médico de la cadena: "No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de ansiedad y nervios, he vomitado y se me había disparado la tensión", explicó. Según su compañera María Patiño, aunque Kiko Matamoros asegure que siente total indiferencia hacia su exmujer, en realidad, "no le gusta que hable de él en televisión".

Las palabras propuestas por Makoke fueron "rencoroso, envidioso, empático, culto, soberbio, inseguro y trabajador". Kiko aclaró que ya no siente nada hacia su exmujer y que ha dejado "todo eso atrás" pero que le fastidia tener que aguantar "provocaciones" ya sea en forma de portadas o declaraciones en programas de televisión: "Tenemos una hija en común y habría que evitar estas cosas (...) Prefiero que piense esas cosas de mí antes de que dijese que soy un tío maravilloso".

Para mitigar la ansiedad que ha sufrido, los servicios médicos le suministraron una medicación que afectó durante toda la tarde al colaborador. Entre bostezos, tuvo que levantarse en varias ocasiones para dar vueltas al plató y evitar dormirse en directo.