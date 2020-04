Las pistas que revelan una crisis entre Marta López y Alfonso Merlos

Ella es de esas personas que cuando entran en tu vida no quieres que dejen de estar. Mujer luchadora, leal, trabajadora, compañera, amiga y consejera... sólo se merece que le pasen cosas buenas en su vida. Y yo quiero estar siempre a su lado para disfrutar de todos sus triunfos y abrazarla fuerte en sus derrotas. Querida nunca olvides que siempre ha habido mujeres con clase y clases de mujeres. Tú eres de las primeras. Te quiero, amiga

A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) on Apr 23, 2020 at 6:08am PDT