La desgarradora súplica de Rocío Flores a su madre: "Si no lo haces por mí, hazlo por mi hermano"

Rocío Flores volvió a abrir su corazón a los espectadores durante la última gala de Supervivientes 2020 al hablar sobre la nula relación que mantiene con su madre Rocío Carrasco. Los últimos ataque de José Antonio Avilés que aseguró que le daría "vergüenza ser una hija como ella", la han hecho reaccionar y analizar su situación familiar: "Cuando nos dieron la noticia del coronavirus todo el mundo tenía noticias de su padre y de su madre y yo era la única que no. ¿Me encantaría tener relación con ella? Pues sí ¿Y que es mi madre y no la tengo? Pues es la verdad. Pero estoy cansada de que se utilicen ese tipo de cosas en mi contra porque creo que no me lo merezco", dijo con la voz rota en una conversación con Jorge Javier Vázquez.

A pesar de todo, se niega a hablar mal de su madre: "Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Sé de dónde vengo y sé que estar aquí tiene un precio. Soy persona y tengo corazón. Las cosas me duelen y me encantaría tener una buena relación con mi madre como tú la tienes con la tuya. ¿Que no puede ser? Pues no, no puede ser. ¿Que me encantaría? Pues sí, nunca lo he negado", continuó.

El presentador pidió a la superviviente que mandase un mensaje a su progenitora: "Le diría que quizá estaría bien tener un acercamiento por mi parte y sobre todo por el que viene detrás de mí. Yo al final soy mayor, pero mi hermano se está criando sin su madre", expresó con lágrimas en los ojos. Con respecto al oscuro episodio que separó definitivamente a madre e hija, Rocío dejó claro que "lo tiene superado". "Mi vida va más allá de un episodio, tengo 23 años pero me ha tocado vivir mucho".

Una "fortaleza psicológica" muy aplaudida por Jorge Javier: "Me parece injusto que te persiga un acontecimiento que la gente desconoce en su mayoría y te estamos viendo como una persona con la que se puede convivir y que tiene poco que ver con esa imagen agresiva que se ha intentado vender de ti", le dijo.

En ese momento Rocío lanzó una súplica a su madre: "Si no lo hace por mí, que lo haga por el que viene detrás, mi hermano. Todos sabéis que David es una persona muy especial y necesita a su madre (…) Siempre se ha dicho que estoy ahogada por las deudas de mi padre pero te juro que pensé en mi hermano, quiero asegurarme que nunca le va a faltar de nada, que tenga su futuro asegurado y sus cosas. Lo demás me sobra. Él es mi prioridad".