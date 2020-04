Marta López habla sobre la "pillada" a Alfonso Merlos: "Sé quién es ella perfectamente"

Marta López atraviesa malos momentos. En pleno confinamiento debido al coronavirus, la ex gran hermana tuvo que ver cómo toda España se enteraba de que su pareja, el periodista Alfonso Merlos, estaba en casa con otra mujer. Participando en el programa de Youtube Estado de Alarma, conducido por Javier Negre, una mujer semidesnuda pasó por detrás del periodista, que intervenía desde su casa.

La monumental "pillada" a Merlos se hizo rápidamente viral y ha sido objeto de comentario en redes sociales y programas televisivos. Marta López, en conversación con la revista Semana, ha calificado la situación como "muy desagradable", corfirmando de paso que "Alfonso no tiene ningún hijo o ninguna hija" que justificase la presencia de una mujer mucho más joven en su casa y en pleno confinamiento.

Más aún, Marta López asegura tajante: "Sé quién es perfectamente". Aunque, evidentemente, no da nombres, Marta de momento no quiere ir más allá: "No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más".

Precisamente, preguntado durante esa entrevista por los hijos de su hasta ahora pareja, Marta López, y si podrían salir de casa tras la decisión del Gobierno, Merlos se limitó a reír y mirar hacia abajo. El vídeo, por cierto, ha sido editado y ya no aparece ninguna chica.

Alfonso Merlos y Marta López empezaron a salir a finales del año pasado tras conocerse en los platós de Mediaset. En la actualidad, el periodista compagina su labor con la enseñanza en la UCM, en la IE School of Communication y en la Universidad Francisco de Vitoria, e incluso posee una agencia de comunicación propia especializada en el ámbito político, Trocadero Comunicación.