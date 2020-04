Alexia Rivas cuenta a María Patiño toda la verdad sobre su relación con Alfonso Merlos

Dos días han pasado para que una de las grandes protagonistas de la semana, Alexia Rivas, conceda su primera entrevista en televisión. Lo ha hecho en Socialité, el programa donde es reportera, para contar toda la verdad sobre su aparición en un vídeo en directo de Alfonso Merlos.

"Me enteré de que este vídeo ha trascendido en una reunión de Socialité. Desmiento tajantemente que lo hiciésemos aposta. Lo primero que se me pasa por la cabeza es que hay que tener en cuanta que Alfonso hace videollamadas todo el día y ya lo habíamos hablando para que no se me viese en ellas. Habíamos justo hablado de 'por aquí no te va a ver nadie' y claro, cuando veo el vídeo soy consciente del error", ha asegurado durante su entrevista con María Patiño.

Alexa asegura que su relación con Merlos comenzó cuando ya había terminado la historia con Marta López: "Es el pasado de Alfonso. Él me ponía comentarios en mis fotos públicas en redes sociales, nunca nos hemos escondido. Llevamos tres semanas conociéndonos. A Alfonso le conozco desde hace muchos años, como cinco o seis años y los mensajes que hemos intercambiado hasta hace poco habían sido profesionales. Cuando comienzo a conocer a esta persona, él es soltero y por lo tanto el resto es su pasado. Me centro en mi presente, en mi futuro y no pensó en su pasado. Desde hace un tiempo ya no estaban juntos", ha confesado.

Alexia ha asegurado que conoce los términos en los que se puso fin a esa relación y ha afirmado que Merlos ha sido sincero con ella desde el principio: "Te puedo decir que Alfonso y yo hemos hablado muchísimo sobre el tema y hemos puesto sobre la mesa todas las cuestiones. Nos hemos tirado horas. Es algo que hemos hablado entre los dos y para nosotros queda".

También ha querido aclarar la verdad sobre la conversación que mantuvo hace unas horas con Marta López: "Yo no la llamo, Ella quiere contarme una serie de cosas que yo escucho con educación, no tengo nada contra ella. Después de escucharlas pues ya está. Soy una persona libre para decidir que quiero hacer con mi vida privada y profesional. Me importa lo que vivo en el día a día. Yo decido creer la versión que creo y por la que apuesto. Si estoy equivocada pues me equivocaré, como todos hemos hecho alguna vez. La situación es anómala y no podemos vernos en ningún lado que no sea en la casa. Soy joven, creo en el amor y estoy contenta e ilusionada".