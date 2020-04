La dramática historia de Jon Kortajarena y la tortilla de patata

El modelo Jon Kortajarena la ha liado en las redes sociales después de su dramático episodio con una tortilla de patata que encargó a la empresa de reparto Glovo y que nunca llegó a recibir.

El bilbaino publicó en su cuenta de Instagram el intercambio de mensajes con la empresa, que comenzaba con un sucinto: "Llevo casi dos horas esperando una tortilla". Mientras el personal de atención al cliente de Glovo se afanaba en pedir disculpas, el enfado del modelo iba creciendo peligrosamente.

"Lo de Glovo es una vergüenza, si no podéis dar un servicio, no lo deis. Pero esto es jugar con el tiempo y el dinero de la gente", escribía un hambriento Kortajarena, que finalmente estalló cuando le dijeron que su pedido no tenía todavía repartidor asignado: "Quiero saber cuándo cojones me vas a enviar la tortilla".

Finalmente Kortajarena decidió cancelar su pedido y añadió este último comentario: "Ojalá algún día tenga usted ganas de tortilla y jueguen con sus sentimientos". En su propio perfil de Instagran, el modelo calificó a la empresa de cruel junto a un emoticono de una carita llorando desconsolada.

Los tuiteros no tardaron en lanzarse a las redes para criticar la actitud de Kortajarena, que finalmente se ha visto obligado a explicar lo sucedido y pedir disculpas: "Para nada me estaba metiendo con los trabajadores. Hoy iré al supermercado a por huevos y patatas y me haré yo una tortilla".