La dura recuperación de Lucio Blázquez y las medidas que tomará en sus restaurantes

Lucio Blázquez, el internacionalmente conocido restaurador, lleva varios días en su casa, rodeado del cariño de sus tres hijos, y según me comenta su hija María, ha sido todo un milagro. Hay que recordar que su padre estuvo varios días hospitalizado por haber estado contagiado del coronavirus.

"Está en casa débil, no le apetece mucho levantarse, lo hace para desayunar, comer y cenar, ya nos lo dijeron los médicos que le atendieron en la Fundación Jiménez Diaz que la recuperación será lenta por la edad que tiene. Está triste, a mi padre le ha desparecido su vida en dos meses, lleva trabajando desde que era adolescente, y ahora verse así es muy duro, aunque lo importante ahora mismo es que está con nosotros. Llama la atención ver así a una persona tan activa". Así lo expresó.

Lucio y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Desde el punto de vista profesional, no tiene decidido cómo lo van a solucionar. "Tenemos a mucha gente, trabajadores en los diferentes restaurantes, alrededor de 100. Tendremos que poner mamparas, y en la barra ya veremos, y también ver la reacción de la gente. Una barra llena ya no va a ser posible. También estamos pensando en ampliar la cocina. Todo es un lío, porque donde había antes por ejemplo 30 mesas ahora tendrá haber 12 como mucho. Por alguna parte saldremos, de momento no se sabe nada, y habrá que esperar. Lo más importante es que nuestro padre está con nosotros, bastante duro ha sido perder a nuestra madre hace unos meses".