'Deluxe' destapa ante Marta López otra infidelidad más de Alfonso Merlos

Marta López acudió al Deluxe de Telecinco para hablar largo y tendido de las imágenes de una joven semidesnuda en casa de Alfonso Merlos captadas durante una intervención online del periodista.

El devenir del programa guardó varias sorpresas incluso para la propia Marta López, a quien le mostraron imágenes de Merlos con otra mujer el pasado mes de enero. Las fotografías, tomadas el 29 de ese mes, no muestran sin embargo a Alexia Rivas sino a otra mujer.

Un nuevo desengaño que Marta López tuvo que contemplar consternada. "Qué poca vergüenza", decía la exoran hermana mientras contemplaba a Merlos besándose y abrazando a una mujer en un bar de copas.

Las imágenes no dejaban lugar a dudas. López rebuscaba mientras en su teléfono móvil para ver los mensajes que Merlos la envió ese día 29 de enero, cuando evidentemente ambos estaban juntos, para averiguar su posible justificación.

"Me duele", dice, aun "curada de espanto". "Está entrando en un juego muy peligroso", dijo reconociendo que es un "gran profesional" en su trabajo. "Como mujer me ha humillado a mí y a mi familia, no hay nada mejor que lo veamos". "Lo único que ha hecho para defenderse es con una tema personal de mi hijo, me ayudó en un tema porque él es abogado aunque no ejerce".

"Lo que estás contando es tremendo", dijo Jorge Javier Vázquez, consternado. "Lo de las llamadas a tus padres" es lo peor, recordó el presentador.