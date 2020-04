Un "improcedente" comentario de Esther Palomera ofende a Alfonso Merlos en 'El Programa de AR'

Alfonso Merlos acudió a El Programa de AR para comentar todos los asuntos de la actualidad política y social, centradas de nuevo en el coronavirus. Pero tuvo que contestar a las preguntas de Ana Rosa Quintana sobre lo que se ha venido a llamar el Merlosgate, o incluso el Merlos Place, a raíz de las imágenes de una mujer semidesnuda detrás de él durante una entrevista con Javier Negre que resultó ser la reportera de Mediaset Alexia Rivas. La periodista, al final, tuvo que recomendar a su compañero que se pusiera la "escafandra" ante todo lo que estaba pasando.

Merlos se manifestó en Telecinco "disgustado, no porque me debilite, porque estoy fuerte. sino porque en tu entorno hay gente mayor o tu familia que sí", explicó. Por lo demás, y sobre esa presunta infidelidad a Marta López, no quiso decir nada más. "No voy a hablar de mi vida privada o detalles o entrar en desmentidos. Lo que tengo que decir que durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita que trascendió públicamente", dijo sobre la ex de GH a la que conoció en Mediaset. Y recuerda, a la vez, lo que hizo en esa relación por uno de los hijos de ella: "Hice todo lo posible por proteger y ayudar en muchas cosas, y luego ella como se ha pronunciado en las ultimas horas ha entendido que yo no había hecho las cosas bien".

Sin aclarar si la relación estaba ya rota antes de surgir Alexia Rivas en el vídeo (solo a Ana Rosa en privado, "como amiga y en otro momento", se lo aclararé), Alfonso Merlos sí pidió disculpas a su ex. "Si ella siente que hay cosas que no he hecho bien o he tenido actitudes que no son leales, a mí no me duelen prendas en darle explicaciones. Si considera que ha sido un error y merece disculpas, las tiene".

Ana Rosa preguntó a Merlos si esto le podría perjudicar profesionalmente al ejercer también de jefe de prensa del Colegio de Abogados, o si podría explicarse por sus opiniones políticas. A lo primero Merlos no contestó y prefirió dejar las explicaciones a personas de su "entorno", y a lo segundo, consideró que tampoco: "No creo que me estén usando políticamente".

Palomera critica su "doble moral"

Mucho más dura fue Esther Palomera, que espetó a su compañero: "No me interesa tu vida privada, pero lo que sí me molesta después de lo que te ha pasado, es esa doble moral en la que tú criticas comportamientos que has cometido", dijo en referencia al confinamiento y la cuarentena que todo el mundo en esta historia parece haber transgredido.

Merlos manifestó que la crítica de Palomera le "parece improcedente. Voy del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo, nada más", dijo, asegurando que esa pregunta interfería en su vida privada y destacando después que su nueva compañera, Alexia Rivas, también es periodista y tiene permiso para salir de casa "como periodista que es, y va a su lugar de trabajo y a su residencia habitual".

Merlos aseguró a Ana Rosa que sigue hablándose con Javier Negre. Ella quiso aclarar, finalmente, ese rumor que apuntaba a que el propio Merlos había pedido consejo sobre un anillo de compromiso. "Me he enterado que te recomendé a un joyero para comprar un anillo", dijo con ironía. "Tienes un amigo joyero que sabe ciertas cosas pero no tiene nada que ver contigo. Me extraña que no te lo haya contado", dijo Merlos sobre el tema.