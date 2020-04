Alfonso Merlos ha hablado en una entrevista en La Razón donde aborda la polémica aparición de una joven en una videoentrevista suya, un descubrimiento que habría precipitado su ruptura con Marta López. El periodista, reticente a hablar de su vida privada, asegura sin embargo que "Marta y yo habíamos roto" y que no ha sido "infiel a nadie".

La pareja, que se conoció en Telecinco, está rota. El último Deluxe tuvo como invitada a Marta López, que tuvo que ver otras imágenes de Merlos con una tercera mujer imágenes obtenidas en el mes de enero.

Merlos, por su parte, reitera que su relación con la ex de Gran Hermano estaba finiquitada y que efectivamente está comenzando una nueva relación con Alexia Rivas, que también trabaja en Mediaset. No obstante, no da fechas: "Eso solamente nos importa a nosotros, no estoy dispuesto a entrar en ello".

"Lo que están vendiendo algunos medios hablando de que existe una infidelidad es falso", dice Merlos en La Razón, sin querer entrar en más polémicas que "no le vale la pena salir al paso de ellas". Y sobre Alexia Rivas, "estoy iniciando una relación con ella, tiene también una proyección pública por ser periodista, y dentro de esa relación es un presente en el que los dos estamos muy contentos".

De modo que, con su "actual pareja", asegura estar "fuerte e ilusionado". Lo de Marta López, que por su parte mantiene que ambos seguían juntos, asegura que fue "una historia muy bonita que no cambiaría por otra".