Mireia Borrás (Vox) amenaza con medidas legales a los que la relacionaron con Merlos

Mireia Borrás, diputada por Madrid del Grupo Parlamentario Vox, se ha visto envuelta en la polémica de Alfonso Merlos y Marta López. Sábado Deluxe emitió unas imágenes del periodista besándose apasionadamente con una mujer que no era Marta y que fechan el 29 de enero, cuando todavía eran novios. Aunque el programa no dio el nombre de la misteriosa mujer, varios usuarios de las redes sociales apuntaron a que se trataba de Borrás por su gran parecido.

29 de enero, Merlos y otra mujer besándose en un bar. Sigo en shock con el culebrón. #EnCasaConDeluxe pic.twitter.com/appP3zQ6nO — Sra.Pecas (@senorapecas) April 25, 2020

Pero horas después la diputada confirmó a través de sus redes sociales que no es ella. "No conozco a Alfonso Merlos. No soy la persona que aparece en el vídeo. Confío en que los medios y personas que han contribuido a difundir esta falsedad, pongan el mismo empeño en rectificarla. Les recuerdo de paso, que la mentira y la difamación tienen consecuencias legales", anunció.

NO conozco a Alfonso Merlos. NO soy la persona que aparece en el vídeo. Confío en que los medios y personas que han contribuido a difundir esta falsedad, pongan el mismo empeño en rectificarla. Les recuerdo de paso, que la mentira y la difamación tienen consecuencias legales. — Mireia Borrás (@_mireiaborras) April 26, 2020

A estas alturas, muchos se preguntan quién es la mujer con la que Alfonso Merlos intimó aquella noche de enero. Según desveló el programa Viva la vida, su nombre es Ruth, es una mujer divorciada y tiene dos hijos. Ese día se celebró una cena de periodistas y ella acudió junto a Javier Negre, amigo de Alfonso Merlos. Cuando éste se marchó, Alfonso y ella tuvieron más que palabras, por lo que según la información que maneja Mila Ximénez, toda esta historia sería una venganza de Negre contra Merlos.