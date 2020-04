Nuria Roca estalla contra los “policías de balcón” por lo que pasó con sus hijos

Después de 46 días nuestra primera salida no ha podido tener más glamour!wj; . . No tengo ninguna necesidad y menos obligación alguna de dar explicaciones pero me apetece mucho sacar los colores a todos esos "POLICÍAS DE BALCÓN" que andan sueltos por aquí... Tengo dos hijos menores de 14 años y otro de 17. Un adulto debe acompañar a sus hijos menores durante el paseo. El menor, de 17, está sacando a las perras como todos los días. Cuál es el problema? Ahhhhh ya veo, que han tenido la osadía de sentarse un segundo en el suelo, verdad? Aaaahhh no, espera, que se han tomado un helado! Para, para, se puede fumar or la calle, pero no puedes tomarte una pirueta? Va, hombre, va... seamos sensatos y no os pongáis en ridículo vosotros mismos. Afortunadamente la mayoría lo entiende, y se ríe, y alucina... y los otros, "los POLICÍAS DE BALCÓN", hacéroslo mirar un poquito y disfrutad más de la vida, la vuestra, no la de los demás... así, como consejo... en general. Pero bueno, está bien pasar un ratito polemizando, que tenemos mucho tiempo libre, eso parece.

