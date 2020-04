Terelu Campos revela cómo la convencerían para hacer un trío

"Para un trío preferiría un hombre y dos mujeres". Contundentes declaraciones en la portada de Qué me dices de Terelu Campos, que realiza desde la intimidad del confinamiento sus declaraciones más provocadoras. La colaboradora de Viva la vida contesta a las preguntas de la estilista Cristina Rodríguez, muchas de ellas sobre sexo. Y lo hizo sin tapujos, reconociendo que llevaba más de cinco meses sin mantener relaciones y echando de menos "más el afecto que el sexo con un hombre".

La razón, que "en la sexualidad tú misma puedes proporcionarte el placer o con otra persona de forma esporádica". Y más: "Nunca he hecho un trío, no me ha llamado, no he tenido esa inquietud, pero de hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma".

Además, Alaska asegura que "Mario es un poco macho ibérico" y Ana María Aldón le pide a Ortega Cano "una boda y otra hija".

En Pronto prefieren fijarse en Leonor y Sofía y sus vídeos del pasado jueves, leyendo un fragmento de El Quijote con motivo del Día del Libro, y después, con un vídeo de apoyo a los sanitarios y todos los españoles que respetan el estado de alarma decretado por el coronavirus. Además, la revista cuenta todo sobre una aplicación de móvil que detectará el virus con la tos.